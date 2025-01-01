代替案 - Meditopia

Calm
calm.com
Calmは、ストレス管理や睡眠改善のための瞑想、リラクゼーション音声、スリープストーリーを提供するメンタルウェルネスアプリです。
Headspace
headspace.com
Headspaceは、瞑想やマインドフルネスを通じてストレス軽減や睡眠改善を支援するメンタルヘルスアプリです。
FitOn
fitonapp.com
FitOnは、ユーザーに幅広いトレーニングやパーソナライズされたフィットネスプランを提供するフィットネスアプリです。
Spring Health
springhealth.com
Spring Healthは、個々のニーズに応じたメンタルヘルスサポートを提供するアプリで、セラピーの予約や自己ガイドエクササイズが利用できます。
Talkspace
talkspace.com
Talkspaceは、ライセンスセラピストとマッチングし、テキスト、オーディオ、ビデオでメンタルヘルスサポートを提供するオンラインプラットフォームです。
Bayzat
bayzat.com
Bayzatは人材管理、給与処理、保険手続きの効率化を支援するプラットフォームで、企業と従業員の体験を向上させます。
Pazcare
pazcare.com
Pazcareアプリは、全ての手当（食費、燃料、通信など）を1枚のカードで管理し、従業員が税金の特典を利用しやすくします。
Modern Health
joinmodernhealth.com
Modern Healthは、メンタルヘルスを支援するためのカスタマイズされたリソースとコーチングを提供するアプリです。
Dialogue
dialogue.co
Dialogueは、カナダで利用できる高品質な遠隔医療サービスを提供するアプリです。専門的な健康管理を便利に受けられます。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia Oneは、企業の人材管理や福利厚生を合理化し、成長をサポートするプラットフォームです。
Wellable
wellable.co
Wellableは、企業向けの健康促進プログラムを提供し、従業員の身体的・精神的健康をサポートするワークプレースのプラットフォームです。
Workit Health
workithealth.com
Workit Healthは、オンラインでのオピオイドとアルコール治療を提供するデジタル健康プラットフォームです。
Wellness 360
wellness360.co
Wellness 360は、従業員の健康と幸福を促進するための包括的なウェルネスプラットフォームで、健康リスク評価やコーチングなどの機能を提供します。
Bravely
workbravely.com
Bravelyは、職場での成長と幸福を支援するためのコーチングやリソースを提供するデジタルプラットフォームです。
nilo.health
nilohealth.com
Nilo.Healthは、従業員が心理学者との1対1セッションや自己指導プログラムにアクセスできるメンタルヘルス支援プラットフォームです。
ekincare
ekincare.com
ekincareは企業向けの健康管理プラットフォームで、健康チェックやメンタルヘルスサービスを提供し、医療費削減を支援します。
Nivati
nivati.com
Nivatiは、従業員のメンタルヘルスとウェルネスを向上させるプラットフォームで、企業が職場の不安やうつを軽減します。
inKin
inkin.com
inKinは、フィットネス競技、従業員の健康管理、バーチャルチームビルディングを支援する企業向けウェルネスアプリです。
Headversity
headversity.com
Headversityは、職場でのメンタルヘルスを改善するためのトレーニングやリソースを提供するプラットフォームです。
Woliba
woliba.io
Wolibaは、ウェルネス、エンゲージメント、認識、報酬を統合したモバイル対応プラットフォームです。労働環境を改善します。
Wellics
wellics.com
MindNation
mindnation.com
マインドネーションは、精神的健康を支援するプラットフォームで、専門家のプログラムやリソースを提供し、コミュニティの構築を促進します。
Ollie Health
ollie.health
Ollie Healthは、匿名でメンタルヘルスサポートを利用できるアプリです。チーム全員がクレジットを使ってセッションを予約できます。
Oliva Health
oliva.health
Oliva Healthアプリは、従業員のメンタルウェルビーイングを向上させ、職場での心理的安全性を促進します。従業員のパフォーマンスと保持率を改善します。
MoveSpring
movespring.com
MoveSpringは、企業向けのアクティビティ追跡およびステップチャレンジプラットフォームで、ウェアラブルデバイスやスマートフォンと連携します。
© 2025 WebCatalog, Inc.