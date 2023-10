ZingPlay è uno dei principali sviluppatori ed editori di software di intrattenimento. Dopo aver fondato l'etichetta ZingPlay nel 2009 nel paese locale, l'azienda è diventata rapidamente uno dei produttori di giochi per computer più popolari e rispettati in Vietnam. Concentrandosi sulla creazione di esperienze di intrattenimento ben progettate e altamente divertenti, ZingPlay ha mantenuto una reputazione senza pari per la qualità sin dal suo inizio.

Sito web:play.zing.vn

