Y8 Games è un editore e sviluppatore di giochi. La piattaforma Y8 è un social network da 30 milioni di giocatori e in continua crescita. Il sito Web dispone anche di video da guardare come cartoni animati, video di gameplay e procedure dettagliate di gioco. Il catalogo multimediale cresce ogni giorno man mano che nuovi giochi vengono rilasciati ogni ora. Poiché Y8.com ha una lunga storia, abbiamo documentato il fenomeno sociale dei browser game. Questo contenuto è un importante mezzo artistico e può spiegare come erano le persone in un periodo diverso.

Sito web:y8.com

