L'obiettivo di ProtonDB è raccogliere report da altri giocatori mentre testano i giochi con Proton su Linux e fornire punteggi aggregati sulle prestazioni dei giochi. Un numero crescente di suggerimenti fornisce modifiche che puoi provare a far funzionare i giochi mentre Proton continua lo sviluppo. Oltre a ciò, puoi esplorare il catalogo dei giochi Steam su questo sito per sfogliare e scoprire un'ampia gamma di titoli che in precedenza non erano disponibili per l'uso su Linux.

Sito web:protondb.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ProtonDB. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.