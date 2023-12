Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Silly Sky su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Silly Sky è un gioco gestionale in cui giochi nei panni del controllore del traffico aereo per guidare una flotta di aerei diversi provenienti da tutte le direzioni. Fai marciare gli aerei su piste ed eliporti codificati a colori, devi pianificare attentamente i loro movimenti ed evitare potenziali incidenti! Man mano che avanzi, sbloccherai una varietà di mappe, ognuna delle quali presenta terreni e sfide unici: atterra in mezzo alle tempeste della giungla, naviga nei cieli nuvolosi della città, schiva le montagne del deserto o affronta terreni agricoli pieni di tornado. Ogni gioco è una nuova avventura con arrivi di aerei a sorpresa, quindi allacciati le cinture per un divertimento alle stelle!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Silly Sky. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.