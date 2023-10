Joyrider è un gioco di sport creato da kokos.games. Mostra le tue abilità di guida e di acrobazia sulla tua fantastica bici attraverso canyon, foreste e persino nello spazio! Attraversa vari livelli pieni di ostacoli semplici o ingannevoli che devi evitare. Dimostra di essere un professionista eseguendo capriole, capriole all'indietro o qualsiasi altra mossa interessante che ti venga in mente. Quindi completa il tuo gadget sbloccando nuovi colorati copricapi, costumi e motociclette. Per massimizzare il tuo successo, presta attenzione a compiti come completare un livello senza schiantarsi nemmeno una volta. Se sei bloccato in un livello, puoi utilizzare il pulsante Salta che appare in alto dopo essersi bloccato più volte. Vai avanti e prova Joyrider! Mantieni l'equilibrio della tua bici premendo i tasti dello sterzo al momento giusto. Assicurati di non schiantarti o sbattere la testa! Accelera - W o UpSteer - A/D o Sinistra/Destra Indietro - S o DownDismount - TRestart - RJoyrider è stato creato da kokos.games. Gioca al loro altro fantastico gioco di abilità su Poki: Supernova

Sito web:poki.com

