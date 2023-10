Conveyor Deli è un simpatico gioco di ristorante in cui due fratelli hanno un paninoteca. Il tuo obiettivo è rendere felici i clienti servendo loro dei panini. Attenzione: man mano che il locale è pieno, il ritmo con cui si ordinano i panini aumenta e diventa più difficile servirli in tempo. Premi lo spazio al momento giusto per servire il panino e farlo finire nel piatto del cliente. Nasce Conveyor Deli di Gametapas.

