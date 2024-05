Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Bird Jumper su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Bird Jumper è un puzzle game platform in cui devi guidare un uccello affamato a mangiare tutti i vermi! Attraversa ostacoli pericolosi e pianifica strategicamente il tuo percorso per evitare trappole mortali. Ottieni pozioni magiche per acquisire abilità speciali come il doppio salto o il volo. Guadagna monete lungo il percorso per sbloccare una varietà di fantastiche pelli di uccelli. Con il suo mix di risoluzione di enigmi e gameplay ricco di azione, Bird Jumper metterà alla prova le tue abilità. Puoi aiutare l'uccello che salta a soddisfare la sua fame e a completare tutti i livelli?

poki.com

