Crafty Anvil è un gioco clicker che mette alla prova le tue abilità di creazione! Raccogli risorse come ferro, legno e pietra facendo clic, quindi usali per creare una varietà di armi come scudi, spade e asce. Migliora l'agilità e le abilità magiche delle armi per renderle più potenti. Con ogni attività completata, guadagna monete per aumentare di livello le tue abilità di creazione e sbloccare nuove possibilità. Tieni gli occhi aperti per le pozioni speciali che possono velocizzare il tuo lavoro. Sei pronto a liberare il fabbro che è in te e creare armi leggendarie?

Sito web:poki.com

