Greg il camaleonte ha fame e solo i popcorn lo soddisferanno! Aiuta Greg a riempirsi la pancia con il suo cibo preferito risolvendo oltre 85 gustosi e impegnativi enigmi in 5 mondi in Pull My Tongue. Tira la lingua di Greg verso i popcorn, ma fai attenzione a evitare gli zapper, gli spuntoni e gli altri pericoli che gli bloccano la strada! Se ciò non bastasse per mettere alla prova il tuo puzzle nous, ci sono anche 3 stelle in ogni livello di Pull My Tongue da collezionare, così puoi mostrare il tuo acume E aiutare Greg a prendere uno spuntino gustoso! Informazioni sul creatore: Pull My Tongue è stato creato da sviluppatore solista David Marquardt con sede in Svezia. Gli altri giochi di David includono il corridore di puzzle senza fine Glitch Dash.

