Pensi di essere un maestro della reazione? Gioca al gioco Glitch Dash e scoprilo! Glitch Dash è un gioco in prima persona allo stesso tempo sereno e stressante in cui devi stare attento per sopravvivere. Puoi giocare a Glitch Dash gratuitamente, ma ogni secondo è prezioso mentre sterzi per raccogliere i diamanti e stai lontano dai pericoli rimbalzanti che significano morte istantanea! I diamanti acquistano checkpoint e salvataggi, quindi continua a collezionarli. Questa versione di Glitch Dash online è l'unico vero modo per vivere il gioco come previsto dallo sviluppatore David Marquardt, quindi vieni subito a giocare a Glitch Dash su Poki per mettere alla prova le tue abilità! Controlli: Tasti freccia - Sposta spazio - Salta Suggerimenti e trucchi: - Glitch Dash è un gioco molto difficile, quindi non scoraggiarti se rimani bloccato: continua a provare! - Vale la pena collezionare ogni diamante, ma se proprio non riesci a ottenerlo, concentrati sul completamento del livello. Informazioni sul creatore: Glitch Dash è stato creato dallo sviluppatore solista David Marquardt con sede in Svezia. Gli altri giochi di David includono il puzzle camaleonte Pull My Tongue.

Sito web:poki.com

