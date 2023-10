OpenDota è una piattaforma open source sviluppata da volontari che fornisce dati Dota 2. Fornisce un'interfaccia web per consentire agli utenti occasionali di navigare tra i dati raccolti, nonché un'API per consentire agli sviluppatori di creare le proprie applicazioni con esso. I dati vengono raccolti tramite Steam WebAPI, nonché tramite l'analisi di riproduzione dei file .dem. Il file di riproduzione contiene molti più dati rispetto alla WebAPI, al costo di ulteriore tempo di CPU impiegato per elaborare il file. Di conseguenza, l'analisi dei replay può essere eseguita solo per un sottoinsieme delle partite giocate, mentre i dati di base dell'API vengono raccolti per ogni partita pubblica.

Sito web:opendota.com

