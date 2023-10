Crea, condividi e discuti build strategiche per l'arena di battaglia online multigiocatore, League of Legends. I fan possono creare strategie di squadra, strategie singole, strategie vs o teorie, incluse guide ai campioni e build di rune.

Sito web:mobafire.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mobafire. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.