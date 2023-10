Virtonomics è un gioco di strategia aziendale basato sui principi dell'economia, degli affari, dell'imprenditorialità e della gestione del mondo reale. Lo scopo del gioco è creare un business redditizio e competitivo. Ogni giocatore riceve un capitale iniziale, che può essere utilizzato per sviluppare l'azienda virtuale secondo il proprio scenario unico. Gli utenti personalizzano i propri obiettivi, strategie e tattiche aziendali. Virtonomics è estremamente versatile: i giocatori scelgono i propri obiettivi aziendali, strategie e tattiche. Come nella vita reale, gli individui possono avventurarsi nel commercio al dettaglio, nell’alta tecnologia, nella produzione, nell’agricoltura, nella medicina, ecc. Ogni attività può essere altamente redditizia: tutto ciò che serve è conoscenza e determinazione per perseguire i propri obiettivi.

Sito web:virtonomics.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Virtonomics. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.