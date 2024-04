Basati su neuroscienze e psicologia: i nostri giochi si basano su decenni di studi e documenti di ricerca nel campo delle neuroscienze e della psicologia. Ogni trama dei nostri giochi è fortemente correlata a teorie e concetti psicologici. Convalidato: i nostri giochi sono convalidati e testati in processi di reclutamento reali. I risultati dei nostri giochi sono altamente correlati ai test tradizionali Verso il futuro, non verso il passato: non si tratta di “Non si tratta di quello che hanno fatto in passato?” ma “Cosa possono realizzare in futuro?” Curriculum vs Giochi: la probabilità di prevedere la performance futura di qualcuno in base al CV è del 13%

Sito web:metacog.mn

