D&D Beyond (DDB) è il set di strumenti digitali ufficiale e il compagno di gioco per la quinta edizione di Dungeons & Dragons. DDB ospita le versioni online dei libri ufficiali della quinta edizione di Dungeons & Dragons, inclusi libri di regole, avventure e altri supplementi; fornisce inoltre strumenti digitali come un generatore di personaggi e una scheda personaggio digitale, elenchi di mostri e incantesimi che possono essere ordinati e filtrati, un generatore di incontri e un'estensione Twitch in sovrapposizione interattiva. Oltre ai contenuti ufficiali di D&D, offre anche la possibilità di creare e aggiungere contenuti homebrew personalizzati. D&D Beyond pubblica anche regolarmente video originali, streaming e contenuti di articoli, comprese interviste con lo staff di Dungeons & Dragons, anteprime di contenuti e collegamenti e aggiornamenti settimanali sullo sviluppo. D&D Beyond era precedentemente gestito da Curse LLC, una filiale di Twitch. Tuttavia, il 12 dicembre 2018, Fandom, Inc. ha annunciato di aver acquisito tutte le risorse multimediali di Curse, incluso D&D Beyond.

Sito web:dndbeyond.com

