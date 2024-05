La funzione Payroll by Credit Card di Zil Money ti consente di pagare i dipendenti in tempo e guadagnare denaro. Inoltre, cancella il finanziamento del libro paga dalle commissioni delle carte di credito come spesa aziendale. Migliora il flusso di cassa e la soddisfazione dei dipendenti con questa soluzione flessibile. Zil Money è progettato per aiutare gli utenti a rendere la gestione dei pagamenti semplice ed efficiente. Puoi usufruire di diverse opzioni di pagamento come ACH, bonifico bancario, assegni elettronici, assegni stampabili e altro ancora. La piattaforma ti consente inoltre di personalizzare e stampare istantaneamente assegni su documenti in bianco utilizzando una normale stampante in ufficio o a casa. Zil Money è una società di tecnologia finanziaria, non una banca o un membro della FDIC. Zil Money offre servizi bancari attraverso la partnership con le banche membri della FDIC Silicon Valley Bank e Texas National Bank.

Sito web: zilmoney.com

