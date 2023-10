Milioni di persone si affidano a Remitly per l'invio di denaro a familiari e amici all'estero. Invia contanti a oltre 3.000 banche e oltre 350.000 punti di ritiro contanti in tutto il mondo! I destinatari ritirano contanti senza pagare alcuna commissione. Ottieni un'offerta speciale sul tuo primo trasferimento! Remitly è sicuro e veloce, con ottimi tassi di cambio valuta in tutto il mondo. Nessuna commissione per i destinatari, tariffe basse per l'invio. Riceverai la data e l'ora esatte in cui il tuo denaro arriverà al destinatario. Invia denaro in modo sicuro in oltre 100 paesi in tutto il mondo! Sentiti sicuro nell'inviare denaro verso Filippine, India, Vietnam, Messico, Repubblica Dominicana, Nigeria, Pakistan, Cina, Ghana, Kenya, Colombia, Brasile e altro ancora. Remitly ti aiuta a inviare denaro in tutto il mondo utilizzando il tuo conto bancario, la tua carta di credito o di debito. Più soldi arrivano a casa di amici e parenti grazie alle vantaggiose tariffe, alle offerte speciali e all'assenza di costi nascosti di Remitly. Remitly fornisce più livelli di sicurezza per tutti i trasferimenti per proteggere il tuo denaro dalle frodi. Mittenti e destinatari possono parlare con una persona reale del nostro team di assistenza clienti a qualsiasi ora, qualsiasi giorno in spagnolo o inglese. Invia denaro da 17 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Singapore e Australia. Trasferisci o trasferisci fondi a oltre 50 fornitori di denaro mobile tra cui M-Pesa, MTN, Vodafone, eSewa, GCash, Paymaya, bKash, EasyPaisa e GoPay.

Sito web: remitly.com

