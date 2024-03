webMOBI è un software di gestione degli eventi all-in-one di nuova generazione basato sull'intelligenza artificiale con un CRM per i partecipanti. Offre app per eventi, sito Web, registrazione, sondaggi in tempo reale, sondaggi, mappe in tempo reale, app multi-evento, servizi di lead generation e coinvolgimento dei partecipanti. webMOBI ti aiuta a sperimentare app mobili incredibilmente più eleganti, semplificate e personalizzabili per eventi, festival, aziende e campus universitari. Il nostro software all'avanguardia è considerato affidabile da 100 marchi in tutto il mondo per eventi aziendali, conferenze, fiere, riunioni interne/esterne e altro ancora. Dai un'occhiata alla nostra ludicizzazione e alla nostra piattaforma più ricca di funzionalità in cui gli organizzatori di eventi possono coinvolgere i propri partecipanti a proprio agio solo con il nostro miglior generatore di app per eventi: webMOBI.

Sito web: webmobi.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a webMOBI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.