Watchity è la piattaforma video aziendale più completa per la creazione di contenuti audiovisivi ed eventi online dall'aspetto professionale con un'eccellente esperienza visiva e interattiva che ti aiuta a distinguerti dagli altri, a massimizzare il coinvolgimento del pubblico e a migliorare i risultati delle tue strategie di contenuto. Il vantaggio competitivo di Watchity è la sua combinazione unica e completa di capacità di gestione di eventi e contenuti basati sui dati, produzione video professionale live e on-demand, distribuzione web multicanale, intranet e social media, coinvolgimento e interattività del pubblico. Watchity offre soluzioni specifiche per webinar ed eventi interattivi, streaming sui social network, registrazione e montaggio video che alzano il livello dei contenuti e li trasformano in esperienze memorabili per risvegliare più emozioni nel pubblico e rafforzare il posizionamento del brand. SOCIAL VIDEO - Produrre contenuti ed eventi per i social media: - Semplicità e velocità nella produzione e distribuzione di eventi live e contenuti audiovisivi. - Video in stile televisivo adattato ad ogni social network, con grafici, scene, transizioni e molto altro. - Multistream su tutti gli account dei social media con formati adattati e capacità illimitata. - Genera clip dalla trasmissione in diretta e condividili facilmente senza attendere il termine della trasmissione. WEBINAR ED EVENTI - Crea webinar ed eventi interattivi e professionali: - Gestione end-to-end degli eventi con landing page, registrazioni, automazione della posta elettronica, interazione e reportistica. - Video dinamici, simili a quelli televisivi, con grafici, scene, transizioni e molto altro. - Sala eventi sicura, intuitiva e interattiva con streaming FullHD e controlli di visualizzazione. - Incorpora il codice per integrare la sala eventi nel tuo sito web o portale e personalizzarla completamente con il tuo marchio. HUB DI CONTENUTI - Registra, modifica e condividi video per il tuo portale aziendale: - Carica i tuoi video, aggiungi tag, categorizzali in raccolte, proteggili e pubblicali per il tuo pubblico. - Registra video con la tua webcam e modificali per aggiungere introduzioni, didascalie, musica di sottofondo e altro ancora. - Lettore video incorporabile basato su browser, con streaming multibitrate adattivo e controlli di visualizzazione avanzati. - Analisi video per scoprire e analizzare tutte le informazioni relative al consumo di contenuti da parte del pubblico. Se desideri testare Watchity gratuitamente, richiedi una prova gratuita all'indirizzo: https://www.watchity.com/try-for-free/

Sito web: watchity.com

