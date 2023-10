Trasforma facilmente un video in più contenuti. Il tuo tempo è prezioso. Non sprecarlo modificando i tuoi video fotogramma per fotogramma. Riutilizza facilmente i tuoi webinar, le registrazioni Zoom, gli eventi virtuali e altro ancora in clip più brevi con Piktostory. Ora puoi concentrarti su ciò che conta di più: coinvolgere il tuo pubblico.

Sito web: piktochart.com

