Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Engagez su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Engagez è una delle principali piattaforme di coinvolgimento digitale all-in-one per le aziende che necessitano di coinvolgere potenziali clienti, clienti, partner e dipendenti per programmi aziendali di marketing, vendite, formazione e istruzione. Una piattaforma per tutti i tuoi eventi coinvolgenti: eventi virtuali, eventi ibridi, incontri individuali, networking strutturato, fiere, apprendimento sociale, riunioni di vendita, fiere del lavoro, live streaming, webinar, coinvolgimento umano Altamente personalizzabile, digitale e user-friendly piattaforma ibrida basata su eventi. Engagez è una delle principali piattaforme di coinvolgimento digitale all-in-one per le aziende che necessitano di coinvolgere potenziali clienti, clienti, partner e dipendenti per programmi aziendali di marketing, vendite, formazione e istruzione. Una piattaforma per tutti i tuoi eventi coinvolgenti: eventi virtuali, eventi ibridi, incontri individuali, networking strutturato, fiere, apprendimento sociale, riunioni di vendita, fiere del lavoro, live streaming, webinar, coinvolgimento umano Altamente personalizzabile, digitale e user-friendly piattaforma ibrida basata su eventi.

Categorie :

Sito web: engagez.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Engagez. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.