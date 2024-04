EventLive è un'app e una piattaforma di streaming live all-in-one per eventi. Consente agli utenti di andare in diretta con i propri smartphone o apparecchiature professionali e invitare gli ospiti a partecipare da qualsiasi dispositivo. Funziona in qualsiasi paese. Non c'è limite al numero di spettatori e il video può essere disponibile on-demand per un massimo di un anno. L'app ha una serie di funzionalità, tra cui la possibilità di mettere in pausa e riprendere lo streaming, scaricare ed eseguire il backup del video e personalizzare la pagina dell'evento con un logo, un messaggio di benvenuto e un'immagine o un video di copertina. EventLive ha prezzi per evento, con sconti disponibili per l'acquisto di più eventi. Non c'è abbonamento. Offre una garanzia di rimborso e un vero supporto umano.

eventlive.pro

