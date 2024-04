Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Haia su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Hai ragione. Esistono alcune ottime soluzioni di videoconferenza per gli eventi, pensa ad Haia. Il problema più grande negli eventi online e ibridi è il coinvolgimento dei partecipanti che porta a un'esperienza utente scadente: è difficile navigare o interagire durante un evento. Nessuna piattaforma di eventi è ancora riuscita a padroneggiarlo davvero. Fino ad ora :) La soluzione Haia; Ci concentriamo su un'esperienza utente semplice, l'abbiamo progettata fin dall'inizio e ora siamo la piattaforma più facile da usare per eventi online e ibridi. Gli organizzatori possono creare un evento completamente vario, invitare gli ospiti e lasciarlo funzionare da solo in pochi minuti: davvero! Lavoriamo così bene semplificando il nostro sistema e aggiungendo funzionalità uniche come Haia Stages e portali di collaborazione per eventi.

