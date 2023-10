viagogo è il più grande mercato secondario al mondo per i biglietti per eventi dal vivo. viagogo è una piattaforma online globale per biglietti per sport, musica e intrattenimento dal vivo. viagogo mira a fornire agli acquirenti di biglietti la più ampia scelta possibile di biglietti per eventi in tutto il mondo e aiuta i venditori di biglietti, dai privati ​​con un biglietto di riserva ai grandi organizzatori di eventi multinazionali, a raggiungere un pubblico globale. viagogo ha collaborato con molti dei marchi leader a livello mondiale nel campo dello sport e dell'intrattenimento e ha aiutato i clienti di quasi tutti i paesi del mondo ad accedere ai biglietti per i loro eventi preferiti nella lingua, nella valuta e sul dispositivo di loro scelta.

Sito web: viagogo.com

