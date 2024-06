Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Fondata nel 2007, VoIP.ms è stata creata da un gruppo di professionisti IT e aziendali che credevano che esistesse un modo migliore per offrire servizi di telefonia Internet alle aziende che, come loro, desideravano soluzioni di comunicazione di alto livello. Essendo rigorosamente Bring-Your-Own-Device, VoIP.ms elimina le limitazioni e i costosi controlli che accompagnano alcuni fornitori di telefonia. Ciò consente a VoIP.ms di concentrarsi illimitatamente sul mantenimento di un servizio ampiamente accessibile e ricco di funzionalità. Oltre ad essere la migliore piattaforma di telefonia cloud self-service sul mercato, VoIP.ms è uno dei pochi fornitori ad offrire i propri servizi senza contratto di impegno e ai migliori prezzi, il tutto con un alto livello di servizio e qualità.

Sito web: voip.ms

