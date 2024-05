Veepan ERP

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Veepan è un software ERP basato su cloud per qualsiasi azienda. È stata costituita nel novembre 2018 a Nuova Delhi, in India. I servizi Veepan includono: 1) Software di fatturazione 2) Gestione dell'inventario 3) Contabilità 4) Supporto per la presentazione della GST 5) Gestire vendite e acquisti 6) Gestire le spese aziendali 7) Tieni traccia dei pagamenti 8) Gestisci clienti e fornitori 9) Personalizzazioni. Inoltre, Veepan fornisce anche 1)Marketing digitale 2) Creazione del sito web 3) Consulenza aziendale

