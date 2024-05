Con oltre 1 milione e più di utenti soddisfatti, oltre 800 centri di vendita e supporto, Marg ERP è stato un vero leader nel facilitare il processo di adattamento di GST. MARG ERP Ltd. ha la sua esperienza nel fornire soluzioni di inventario e contabilità personalizzate e perfette per tutte le aziende per ottenere la conformità GST. Marg ERP è un fornitore leader di applicazioni software nel settore GST ed è stato un attore chiave nell'aiutare le aziende a una transizione più agevole verso il GST. Forniamo soluzioni software di contabilità e inventario per ottimizzare le aziende e aiutarle in questo percorso di trasformazione GST. Marg ha sempre creduto nell'aggiunta di valore e sostenibilità all'ambiente imprenditoriale in continua evoluzione ed è un attore chiave nel servire sia le PMI che le MPMI Marg ERP fornisce il software completo per buste paga "HRxpert" che ha arricchito funzionalità come software per presenze, software per buste paga, gestione delle ferie, ecc., aiutando le aziende a passare più agevolmente alla GST.

Sito web: margcompusoft.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Marg ERP. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.