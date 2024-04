Right Choice

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

RightChoice.ai è il software di gestione delle inserzioni locali più avanzato progettato per aiutarti a gestire, far crescere e classificare i profili delle tue attività locali su Google, Bing, Apple, Waze e altre 20 directory. Con funzionalità come: 1) Monitoraggio della posizione delle parole chiave 2) Monitoraggio della concorrenza 3) Recensioni e gestione della reputazione 4) Analisi del sentiment del cliente 5) Monitoraggio della griglia geografica 6) Verifica della forza del profilo e del rischio di sospensione 7) Mappa termica locale aziendale 8) Integrazione di oltre 30 directory 9 ) Generazione di contenuti basata sull'intelligenza artificiale 10) Pianificazione dei post automatizzata con intelligenza artificiale e risposte alle recensioni 11) Reporting e analisi avanzati Siamo un gruppo appassionato di esperti SEO locali, ingegneri e appassionati di prodotto che aiutano le aziende locali a crescere.

Sito web: rightchoice.ai

