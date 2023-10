Location Intelligence per qualsiasi CRM o foglio di calcolo. Oltre 80 strumenti geografici per il tuo CRM o foglio di calcolo: mappa personalizzabile con indicatori colorati e mappe di calore, routing ottimizzato per più giorni con un pianificatore di visite regolare, gestione del territorio e scoperta di potenziali clienti, automazione senza codice con una potente ricerca di record per distanza. Oppure incorpora una mappa con dati in tempo reale nel tuo sito web o nella dashboard.

Sito web: app.mapsly.com

