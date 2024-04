LogiNext Mile provides delivery route optimisation through geo-location and tracking automation. It also outlines the optimal usage of the resource capacity to reduce its cost up to 10%. The overall travelling distance and time can be reduced which would optimise company resources.

Categorie :

Sito web: loginextsolutions.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a LogiNext. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.