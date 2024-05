Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Vbee Text-To-Speech (tecnologia text-to-speech) è un servizio tecnologico che ha applicato con successo l'intelligenza artificiale e prodotto una voce naturale come quella umana, con emozioni, con un'anima "mente"... La soluzione Vbee TTS consente alla comunità di creare contenuti digitali tramite voce in modo automatico, rapido ed economico. La conversione da testo a voce con oltre 50 lingue e oltre 200 voci (maschili, femminili) semplifica la scelta della voce giusta per il tuo utilizzo.

Sito web: vbee.vn

