Uber Technologies, Inc., comunemente nota come Uber, offre veicoli a noleggio, consegna di cibo (Uber Eats), consegna di pacchi, corrieri, trasporto merci e, attraverso una partnership con Lime, noleggio di biciclette elettriche e scooter a motore. L'azienda ha sede a San Francisco e opera in oltre 900 aree metropolitane in tutto il mondo. È uno dei maggiori fornitori della gig economy ed è anche un pioniere nello sviluppo di auto a guida autonoma. Si stima che Uber abbia oltre 110 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, Uber detiene una quota di mercato del 67% per il ride-sharing e una quota di mercato del 24% per la consegna di cibo. Uber è stato così importante nell'economia della condivisione che i cambiamenti nei settori derivanti da essa sono stati definiti uberizzazione e molte startup hanno descritto i loro prodotti come "Uber for X". Come aziende simili, Uber è stata criticata per il trattamento degli autisti come professionisti indipendenti, interruzione dell’attività dei taxi e aumento della congestione del traffico. Quando era sotto la guida dell'ex CEO Travis Kalanick, la società fu criticata per diverse pratiche non etiche.

Sito web: uber.com

