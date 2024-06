Repository di ricerche sugli utenti - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

I repository di ricerca degli utenti, noti anche come repository UX, fungono da hub centrale per i team di prodotto per archiviare, analizzare e collaborare alla ricerca degli utenti, facilitando il miglioramento del prodotto. Gli sviluppatori e i team di prodotto utilizzano questi strumenti per organizzare i dati del feedback degli utenti e fare brainstorming su potenziali soluzioni o nuove funzionalità in risposta a tale feedback. Invece di vagliare manualmente informazioni dettagliate per identificare tendenze utili, i membri del team possono utilizzare i repository UX per raggruppare il feedback con tag personalizzati. Alcuni repository automatizzano anche attività come il rilevamento delle tendenze, l'analisi del sentiment degli utenti e il tagging. Sebbene gli archivi di ricerca utente gestiscano i dati raccolti dal software di ricerca utente, in genere non offrono funzionalità per la raccolta diretta dei dati utente. Spesso, invece, integrano il software di gestione del prodotto fornendo agli sviluppatori e ai team di prodotto una base per sviluppare nuove funzionalità o migliorare quelle esistenti.