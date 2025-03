Site Search 360

sitesearch360.com

Ricerca intelligente, veloce e altamente personalizzabile per il tuo sito web. - Indicizza le pagine del tuo sito, i prodotti, i video di YouTube, le domande frequenti e i documenti (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Utilizza il nostro potente crawler, fornisci una mappa del sito, carica un feed, utilizza la nostra API o combina tutti i metodi contemporaneamente per indicizzare con successo i tuoi contenuti. - Ottieni risultati intelligenti. Usiamo il ragionamento semantico per migliorare il nostro motore. Ciò significa che se i tuoi visitatori amanti dei cani cercano “cucciolo” o “cagnolino” troveranno comunque pagine relative ai cani. Aggiungi sinonimi personalizzati illimitati. - Configuralo a modo tuo. Cerca su domini o anche su piattaforme diverse. Nascondi le pagine indesiderate, raggruppa i risultati in categorie personalizzate per una navigazione più semplice, aggiungi filtri e opzioni di ordinamento. - Goditi suggerimenti e risultati di ricerca incredibilmente veloci. A nessuno piace aspettare. La nostra ricerca fornisce suggerimenti di completamento automatico istantanei che guidano gli utenti ai risultati migliori. - Ottieni analisi approfondite. Vuoi sapere cosa viene cercato, quali risultati vengono cliccati e con quale frequenza? Le nostre analisi ti dicono proprio questo, così puoi rimanere aggiornato sulle tendenze e sulle richieste e personalizzare la tua ricerca per i tuoi visitatori e acquirenti per aiutarti ad aumentare le conversioni di vendita. - Fallo tuo. Lo stile della casella di ricerca è completamente personalizzabile con il nostro Search Designer clicca e visualizza in anteprima o con CSS personalizzato. Nessuna conoscenza di codifica richiesta. Abbinalo all'aspetto del tuo sito. - Prendi il controllo della tua ricerca. Decidi tu quali contenuti mostrare. Blocca le pagine selezionate in alto, aggiungi risultati personalizzati, reindirizza o riscrivi le tue query e mostra dati strutturati: proprio ciò che i tuoi utenti devono vedere. - Integrazione fluida e semplice. Dalla lettura di questa frase all'esecuzione della nuova ricerca sul tuo sito possono essere necessari meno di 5 minuti. Tutto ciò di cui hai bisogno è un blocco di JavaScript! - Non sei sicuro della codifica? Abbiamo plugin per WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly e l'elenco continua a crescere. La piattaforma del tuo sito non è ancora coperta? Abbiamo il miglior supporto della categoria per guidarti attraverso l'implementazione.