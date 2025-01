Software CRM - App più popolari - Romania

MiniCRM

MiniCRM è un'azienda fondata nel 2009, che fornisce a oltre 1700 clienti un sistema software CRM adatto alle esigenze di aziende di qualsiasi tipologia e dimensione. Il team di MiniCRM è distribuito in due paesi, Ungheria e Romania, ed è composto da circa 60 dipendenti. Il ruolo principale del sistema MiniCRM è quello di offrire alle aziende un sistema per gestire tutti i propri clienti in un unico posto, automatizzando anche alcuni dei processi coinvolti nel processo di vendita. MiniCRM consente una migliore pianificazione, organizzazione e monitoraggio di tutte le attività di un'azienda, non solo delle attività di vendita. Ha diverse funzionalità interconnesse: vendite, marketing, gestione dei progetti, fatturazione, helpdesk, gestione account, pianificazione dei processi. L'app è integrata con calendari, account pubblicitari (Facebook Ads, Google Ads), WooCommerce, Gravity Forms, Call Log, Google Spreadsheets e altri). In pratica, l'intera attività del team può essere guidata dallo stesso posto e un dipendente può vedere tutti i dettagli su un lead o un cliente: da dove provengono, quali funzionalità utilizzano, quali offerte e fatture hanno ricevuto in precedenza, quali caratteristiche tecniche problemi che hanno avuto e come sono stati risolti, ecc. Un manager può vedere in tempo reale lo stato di qualsiasi attività e chi ne è responsabile. Oltre al sistema CRM stesso, MiniCRM offre ai clienti supporto per l'implementazione del CRM, nonché corsi di formazione e webinar per i clienti. Esiste anche la possibilità per le aziende di optare per un CRM a servizio completo, che include un consulente MiniCRM per gestire in modo permanente il tuo sistema CRM per te. Il vantaggio principale è che, organizzando e automatizzando i processi (fatturazione automatizzata, messaggistica, promemoria, ecc.), i dipendenti riducono la routine e hanno più tempo per concentrarsi sui compiti più importanti. La produttività aumenta e, se impostata e utilizzata correttamente, il reddito aziendale aumenta e i costi operativi si riducono senza la necessità di assumere nuove persone.