Loxo

loxo.co

Loxo è la piattaforma di talent intelligence numero 1 e leader globale nel software di reclutamento. L’ATS legacy come lo conosciamo non esisterà tra 5 anni. Loxo è stato progettato per gestire l'intero ciclo di vita del reclutamento attraverso un'unica piattaforma software di sistema di registrazione, sostituendo l'ATS legacy e portando infinitamente di più sul tavolo nel processo. Perché non dovrebbero essere necessari più di 10 strumenti per effettuare un'assunzione. La piattaforma Talent Intelligence include: - Un ATS best-in-class - Un CRM di reclutamento basato sull'intelligenza artificiale (il tuo database di reclutamento, che contiene una combinazione dei tuoi dati e dei dati di aggiornamento automatico di Loxo per assicurarti di avere sempre il candidato più accurato informazioni) - Uno strumento di sensibilizzazione multicanale con funzionalità di creazione di campagne basate sull'intelligenza artificiale, per non perdere mai un follow-up - Un motore di ricerca di persone e aziende con oltre 1,2 miliardi di persone e milioni di organizzazioni - Informazioni di contatto verificate come e-mail personali e numeri di cellulare: sourcing, classificazione e abbinamento istantanei con intelligenza artificiale grazie all'assistente AI di Loxo, Copilot. Per non parlare...Loxo è anche l'unico software di reclutamento a disporre di un CRM di vendita progettato specificamente per i reclutatori, il che significa che puoi condurre lo sviluppo del business attività nello stesso posto in cui svolgi il resto del flusso di lavoro. La vera vittoria qui? Ciascuno di questi prodotti leader di mercato è progettato per funzionare perfettamente insieme, rendendo ogni fase del lavoro più efficiente e riducendo il margine di errore. Più di 13.200 team di ricerca esecutiva, RPO, reclutamento professionale e personale in tutto il mondo sono diventati macchine per l'assunzione con Loxo. Ma cosa significa esattamente? - Una riduzione del 74% dei costi nell'intero ciclo di vita dei talenti, compresi i costi di reperimento e assunzione. - Una riduzione dell'85% dei tempi di assunzione grazie all'automazione del sourcing e del flusso di lavoro. - Soddisfazione del cliente del 98%.