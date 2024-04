SocialAll è il servizio che combina tutte le attuali API dei social network più popolari al mondo in un'unica API unificata per semplificare il lavoro ai programmatori. SocialAll supporta tutte le funzionalità dei social network (identificazione, amici, messaggi, pubblicazione, foto/video). Non solo risparmiamo una notevole quantità di tempo per conoscere l'API per gli sviluppatori, ma anche l'aggiornamento e la manutenzione quando l'API cambia. Utilizzando il protocollo REST API (HTTP) per comunicare con il sistema/applicazione in modo che possa essere facilmente sviluppato su qualsiasi sistema/linguaggio. Correzioni di bug e aggiornamenti rapidi in caso di modifiche nell'API. C'è un widget per tutte le funzionalità social. SocialAll dispone anche del sistema statistico sul numero di utenti e sul numero di richieste nel tempo.

Sito web: socialall.dev

