OpenWrench Service Manager

OpenWrench Service Management rende la fornitura di servizi di manutenzione ai tuoi clienti più semplice e trasparente che mai. Pianifica le chiamate di servizio e invia i tecnici sul campo. Aggiorna i tuoi clienti sullo stato di ogni lavoro in tempo reale. Creare e inviare fatture per il pagamento. Il tutto senza lasciare il telefono. Scatta foto del problema all'arrivo sul luogo di lavoro. Chiama, invia SMS o invia un'e-mail ai gestori delle sedi con un solo tocco. Effettua il check-in all'inizio del lavoro e il check-out al completamento per tenere traccia del tempo impiegato, aggiornare il cliente sullo stato di completamento del lavoro e tenere traccia dei tempi di risposta interni. Con OpenWrench Service Management, tenere il passo con i tuoi progetti di manutenzione in movimento non è mai stato così semplice. Non è ora di iniziare a eseguire il tuo programma di manutenzione come se fosse il 2019?

Sito web: useopenwrench.com

