OpenWrench rende la manutenzione delle strutture della tua azienda più semplice e trasparente che mai. Crea e invia ordini di lavoro, tieni traccia dello stato più recente del lavoro in corso e approva le fatture per il pagamento, il tutto senza lasciare il telefono. Scatta foto del problema o caricale dal rullino fotografico. Chiama, invia un SMS o invia un'e-mail al tecnico assegnato con un solo tocco. Visualizza una sequenza temporale di tutte le attività di servizio, dal momento in cui un tecnico pianifica una chiamata di servizio fino al termine del lavoro e al check-out dal luogo di lavoro. Con OpenWrench, tenere il passo con la manutenzione in movimento non è mai stato così semplice. Non è ora di iniziare a eseguire il tuo programma di manutenzione come se fosse il 2019?

Sito web: useopenwrench.com

