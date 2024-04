Cirrus Insight è un plugin per Gmail e Outlook per i venditori. Fondata nel 2011, la piattaforma di abilitazione alle vendite Cirrus Insight per Gmail e Outlook offre una piattaforma di produttività delle vendite all-in-one con integrazione Salesforce di livello mondiale. Ce l'abbiamo. Lavori nella tua casella di posta per connetterti con i clienti. Hai bisogno di tutti gli strumenti per concludere un affare in un unico posto. Connettiti con i lead, imposta campagne di riscaldamento, pianifica riunioni e tieni traccia degli allegati, tutto dalla tua casella di posta. Con la nostra integrazione con Salesforce, non è più necessario lasciare la tua casella di posta per registrare informazioni in Salesforce. A nessuno piace il lavoro impegnativo. Ora puoi visualizzare e aggiornare Salesforce mentre lavori. Indipendentemente dal client di posta elettronica che utilizzi, puoi sincronizzare automaticamente le email e gli appuntamenti con Salesforce, tenere traccia delle aperture delle email, impostare promemoria di follow-up, creare e aggiornare record Salesforce come lead, contatti e opportunità, pianificare chiamate di vendita e altro ancora.

cirrusinsight.com

