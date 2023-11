Status Hero è uno strumento di comunicazione di lavoro che trasforma i check-in asincroni e i dati di gestione dei progetti in report concisi e approfonditi. Status Hero funziona con strumenti di gestione dei progetti come GitHub, Jira e Asana e strumenti di messaggistica come e-mail, Slack e Microsoft Teams per compilare l'attività e i check-in del tuo team in un unico report che puoi rivedere e condividere.

Sito web: statushero.com

