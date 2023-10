Fauna è un database transazionale flessibile, intuitivo per gli sviluppatori, fornito come API sicura e nativa del Web. Non dovrai più preoccuparti del provisioning, della manutenzione, della scalabilità, dello sharding, della replica o della correttezza del database.

Sito web: dashboard.fauna.com

