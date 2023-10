Un database di autorizzazioni gestite per tutti Le autorizzazioni sembrano semplici, ma trasformare un'applicazione esistente o un database relazionale in un sistema di autorizzazione sicuro, performante e flessibile non lo è. Authzed ti consente di archiviare, interrogare e convalidare le autorizzazioni delle applicazioni in un unico posto.

Sito web: authzed.com

