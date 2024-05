Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per exabackup su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

xabackup è la soluzione perfetta per i professionisti impegnati con molti dati da gestire. Il nostro servizio basato su cloud consente ai clienti di eseguire facilmente il backup dei propri file importanti, risparmiando tempo e fatica preziosi. Con exabackup, i clienti non devono preoccuparsi di impostazioni o sistemi complessi: devono solo scegliere i file di cui desiderano eseguire il backup senza svolgere alcun lavoro tecnico. Inoltre, exabackup offre protezione e sicurezza imbattibili. Tutti i tuoi dati vengono compressi prima di essere caricati, quindi non devi preoccuparti di eventuali violazioni della sicurezza o perdita di velocità durante il trasferimento. E poiché carichiamo solo modifiche (backup incrementali), i dati aggiuntivi non rallenteranno il tuo sistema né impantaneranno un carico di file già pesante. Quindi, quando si tratta di garantire che tutti i tuoi documenti importanti rimangano protetti e al sicuro, non c'è scelta migliore di exabackup!

Sito web: exabackup.com

