Managing all your email signatures is a constant battle of updating links, images, and campaign taglines to stay current. Until today, because now you can use Signitic. Signitic is a tool that lets you create and customize an unlimited number of email signatures for more leads and better campaigns.

Categorie :

Sito web: signitic.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Signitic. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.