Showmax è un servizio di video on demand in abbonamento online lanciato in Sud Africa il 19 agosto 2015. Showmax utilizza una strategia di localizzazione per affrontare concorrenti consolidati di video on demand concentrandosi sui contenuti locali e sulle partnership con le società di telecomunicazioni mobili.

Sito web: showmax.com

