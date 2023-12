Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Shape Software su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Shape è un software di automazione delle vendite e del marketing appositamente creato, dotato di funzionalità predefinite che possono essere configurate per qualsiasi azienda. L'interfaccia facile da usare dà potere ai tuoi team e consolida tutti gli aspetti della tua attività in un'unica piattaforma AI. Shape Software fornisce uno spazio collaborativo in cui i tuoi team possono rimanere allineati ed efficienti in tutto ciò che fanno, che si tratti di semplificare la pipeline di vendita, coinvolgere più potenziali clienti con sequenze di marketing e annunci digitali, coltivare le relazioni con i clienti, comunicare senza problemi o monitorare i progetti. Inizia oggi ad aumentare le tue entrate con Shape.

Sito web: setshape.com

