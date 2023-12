Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SalesBoss su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

SalesBoss è una piattaforma software all-in-one per vendite, marketing, comunicazioni e automazione per aziende locali di tutti i settori, inclusi servizi domestici, vendita al dettaglio, automobilistico, immobiliare, servizi professionali e altro ancora. SalesBoss combina la potenza di vendite, marketing, SMS, e-mail, chiamate, calendario, webchat, posta in arrivo, pipeline, recensioni, pagamenti, siti Web, canalizzazioni e automazione in un'unica soluzione basata sull'intelligenza artificiale. Dall'acquisizione e consolidamento dei lead alla chiusura delle trattative e alla fidelizzazione dei clienti, Salesboss ti aiuta a gestire l'intera pipeline di vendita su un'unica piattaforma facile da usare. Inoltre, le sue funzionalità di automazione integrate fanno risparmiare tempo e aumentano l'efficienza automatizzando le attività ripetitive. Le aziende locali possono organizzare i propri dati, generare più lead, creare pipeline solide e concludere più affari più rapidamente.

Sito web: salesboss.ai

