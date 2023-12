QCommission è un software per commissioni di vendita potente e flessibile. Calcola accuratamente il compenso dei tuoi venditori e riduce gli errori legati ai fogli di calcolo e ai metodi manuali. Ti consente di calcolare le commissioni non appena il periodo di commissione è terminato e ti fa risparmiare molto tempo. Può comunicare le commissioni calcolate in modo dettagliato e chiaro. QCommission consente all'amministratore dei compensi di stabilire beneficiari, prodotti, clienti, piani, incentivi, quote, frequenza di pagamento, ecc. nel sistema. Permette di stabilire regole di accreditamento e calcolo per vari incentivi. Aiuta a inserire o importare transazioni di performance nel sistema e calcolare gli incentivi con la frequenza necessaria. Le transazioni relative alle prestazioni possono essere elaborate, accreditate e calcolate con la frequenza necessaria, anche più volte al giorno. Le modifiche alle transazioni possono essere apportate ed elaborate nel sistema. La capacità di reporting completa ed esauriente consente all'utente di riferire su tutti i calcoli in una forma molto dettagliata. QCommission è conforme ai requisiti GDPR e SOC ed è in grado di dimostrare la conformità.

Sito web: qcommission.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a QCommission. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.